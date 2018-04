Coachwissel bij Elise Mertens

Elise Mertens en haar partner Robbe Ceyssens hebben bekendgemaakt hun professionele samenwerking te 'wijzigen'. Dat maakte het duo bekend in een persbericht. Rick Vleeschouwers, waarmee Mertens in het verleden al op de Kim Clijsters Academy in Bree werkte, zal - in samenspraak met Carl Maes - met onmiddellijke ingang de sportieve leiding op zich nemen.

"Het afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met Robbe erg mooie resultaten neergezet en onze relatie is daar alleen maar sterker door geworden. Door weer met Rick aan de slag te gaan kunnen Robbe en ik opnieuw meer quality time met elkaar als koppel doorbrengen", liet Elise Mertens weten.

Robbe Ceyssens zal op zijn beurt de taken van Vleeschouwers als coach op de Kim Clijsters Academy deels overnemen. "Ik blijf Elise uiteraard volgen en zal haar, zowel thuis als op de Academy, blijven bijstaan", vertelde Robbe Ceyssens.

Elise Mertens begon 2018 uitstekend met tien overwinningen op een rij. Ze veroverde een tweede toernooizege op rij in Hobart, en haalde vervolgens de halve finales op de Australian Open, waar enkel de latere winnares Caroline Wozniacki haar kon stoppen. De voorbije maanden liep het iets stroever voor Mertens, met diverse vroege uitschakelingen op WTA-toernooien.