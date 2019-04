Clubspelers over wat ze deden bij vorige overwinning van Club op Anderlecht

Gisteren won Club Brugge voor het eerst in 21 jaar nog eens op het veld van rivaal Anderlecht. Wat deed het huidige team toen, op 9 september 1998? Ruud Vormer was toen tien jaar en was naar eigen zeggen waarschijnlijk thuis aan het voetballen. Hans Vanaken denkt dat hij toen al in zijn bed lag, of naar tv aan het kijken was: “Waarschijnlijk naar de voetbal of naar ‘Familie’,” klinkt het.

Van de basiself die gisteren op het veld stond was enkel Krépin Diatta nog niet geboren in 1998. Diatta kwam op 25 februari 1999 ter wereld. Doelpuntenmakers Wesley, Dennis en Danjuma waren toen allemaal jonger dan twee jaar. Veel herinneren ze zich dus niet meer van de vorige zege van Club op Anderlecht.

“21 jaar is veel, te veel, voor een topclub om niet te kunnen winnen bij een andere topclub,” zei coach Ivan Leko na de 2-3-zege. De Kroaat en zijn spelers waren na afloop ook duidelijk opgelucht dat de ban eindelijk gebroken werd.

Voor de volledigheid: Ivan Leko was 20 jaar in 1998. Hij stond toen aan het begin van zijn carrière als profvoetballer en speelde bij Hajduk Split in Kroatië.