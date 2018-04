Clubicoon Iniesta verlaat Barca na 15 seizoenen

Tijdens een persconferentie heeft Andrés Iniesta zonet aangekondigd dat hij FC Barcelona na 15 seizoenen zal verlaten op het einde van dit seizoen. De 33-jarige middenvelder veroverde in totaal 31 trofeeën met FC Barcelona. Iniesta, ook wel genaamd El Blanquito, heeft momenteel 670 wedstrijden op zijn palmares voor de Catalaanse club.

El Blanquito debuteerde als prof op 18-jarige leeftijd tegen Club Brugge, in de groepsfase van de Champions League. De Catalanen wonnen toen met 1-0 in het Jan Breydelstadion. Met zijn 47 trofeeën is Iniesta één van de meest bekroonde spelers uit de geschiedenis. De 33-jarige middenvelder was goed voor 670 wedstrijden voor de Blaugrana. Hij joeg ook 57 keer de bal tegen de netten voor de Catalanen. Waar hij de komende jaren zal spelen, is een nog een raadsel. Hij wordt al langer gelinkt aan het Chinese Chongqing Dangdai Lifan.

Bekijk hier nogmaals de persconferentie van Iniesta: