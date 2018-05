Clubicoon Buffel neemt afscheid van Genk

Racing Genk heeft besloten het aflopend contract van zijn aanvoerder Thomas Buffel niet te verlengen. Dat melden de Limburgers maandag op hun website. De 37-jarige middenvelder krijgt wel een job bij de jeugdwerking van Racing Genk aangeboden.

"Dit was een moeilijke beslissing, gebaseerd op zowel de sportieve als financiële doelstellingen van de club voor het seizoen 2018-2019", klinkt het op de website van Racing Genk. "KRC Genk deed Thomas ook een voorstel om betrokken te blijven bij de sportieve werking en net als andere clubiconen zoals Domenico Olivieri en Wesley Sonck bij te dragen aan het fundament van onze club, de jeugdacademie. Of Thomas hierop zal ingaan is op dit moment nog niet duidelijk."

Racing Genk besliste ook om een galawedstrijd te organiseren in de Luminus Arena ter ere van Buffel. Wanneer dat zal zijn en wie er bij zal zijn, communiceert de club op een later moment. Buffel speelde 388 wedstrijden voor Racing Genk en was daarin goed voor 59 doelpunten en 74 assists. De middenvelder won met Genk de landstitel in 2011 en de beker van België in 2013.