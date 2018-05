Club zet grote stap richting landstitel

Club Brugge heeft met 1-3 gaan winnen op Charleroi. Een levensbelangrijke driepunter in strijd om de landstitel. Aan de rust stond de thuisploeg nog op voorsprong, maar tien dolle minuten na de pauze bezorgde de Bruggelingen uiteindelijk de ommekeer. Vormer, Vanaken en Vossen maakten hun doelpunt. Zondag kan Club mits een punt kampioen worden op het veld van Standard.

De eerste helft was niet om naar huis te schrijven. Club was de betere ploeg en voetbalde enkele kansen bij elkaar. Toch was het Charleroi die op voorsprong kwam. Dennis maakte een duwfout in de eigen zestien, scheidsrechter Wim Smet twijfelde niet en legde de bal op de stip. Rezaei trapte hem hard door het midden. De competitieleider dook met een achterstand de kleedkamer in.

Tien dolle minuten

Na de pauze bracht Leko Hans Vanaken in de wedstrijd. Club bleef druk zetten, maar vooraan liep het toch niet altijd zo gesmeerd. Signaal voor Leko om op het uur ook Cools te wisselen, Vossen werd zijn vervanger. Meteen daarna een fraaie vrije trap van de Ruud Vormer. De Gouden Schoen draaide de bal vanop zo’n 24 meter in doel.

De gelijkmaker werd het startschot voor de ommekeer bij de Bruggelingen. Slecht inleveren van Charleroi zorgde ervoor dat plots Vossen aan de bal kwam. Hij omspeelde doelman Penneteau met een slimme dribbel en legde de bal achteruit. Vanaken stond op de goede plek en schoot binnen: de ommekeer was een feit.

Twee minuten later stond de eindscore op het bord. Vossen kopte een voorzet tegen de touwen. Charleroi had geen antwoord meer in huis. Drie punten voor Club dus en een grote stap dichter bij de landstitel. Als het zondag minstens een punt pakt op Sclessin, is Club Brugge kampioen.