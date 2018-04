Club wint dankzij penaltygoal in slotfase

Club Brugge heeft z’n eerste wedstrijd in play-off 1 op het nippertje gewonnen. Tegen Racing Genk maakte Lior Refaelov het enige doelpunt vanop de stip in minuut 92. Door die overwinning vergroot Club z’n voorsprong op AA Gent en Anderlecht tot negen punten.

Op een gloednieuwe grasmat was het aanvankelijk stroef voetballen voor beide ploegen. De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de bezoekers, maar Seck kwam net een teen tekort om een voorzet van Pozuelo binnen te duwen. Club reageerde via een ingestudeerd nummertje op vrije trap, maar de deviatie van Mechele verdween tegen de onderkant van de lat.

In de tweede helft was er niet veel beterschap. Club voetbalde stroef en de eerste grote kans was opnieuw voor de Limburgers. Vermeer stond twee keer goed te keepen op pogingen van Pozuelo en Trossard. Club zette wel druk, maar tot echte kansen kwam het niet.

Videoref komt tussen

Net toen de wedstrijd op 0-0 leek af te stevenen tikte Uronen Vormer aan in de zestien. Ref Visser gaf eerst geen penalty, maar na tussenkomst van die videoref ging de bal toch op de stip. Invaller Refaelov zette zich achter de bal en joeg de 1-0 voorbij een kansloze Genk-doelman. Club Brugge doet zo op de valreep een uitstekende zaak in de titelstrijd en loopt verder uit op z’n eerste achtervolgers.