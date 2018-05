Club stelt nieuwe shirts voor tijdens viering

Club Brugge heeft tijdens de kampioenenviering op de markt in Brugge de outfit voor volgend seizoen voorgesteld. Vooral het uitshirt, met witte, rode en blauwe horizontale strepen, valt op. Het thuisshirt ziet er vertrouwd uit.

De nieuwe outfit is volgens de kersverse kampioen een "ode aan de stad Brugge, waar Club al bijna 127 jaar een uithangbord van is". Het wit, rood en blauw verwijzen naar de stadskleuren en de vlag van Brugge. Op de achterkant van het shirt met V-hals verschijnt in reliëfopdruk de Vlaamse leeuw, een van de symbolen van stad Brugge. De short is blauw, de witte sokken hebben blauwe bovenkant en een rode horizontale lijn met daaronder de tekst 1891.

Het home-shirt blijft trouw aan de blauw-zwarte traditie, met verticale blauwe en zwarte strepen. Nieuw is een zwarte polo kraag.