Club recupereert twee spelers voor Europese terugwedstrijd

Club Brugge heeft vandaag zijn 21-koppige kern bekendgemaakt voor de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, donderdagavond bij RB Salzburg.

Blauw-zwart kan in Oostenrijk voor het eerst in enkele maanden opnieuw rekenen op Thibault Vlietinck en Jelle Vossen. Clinton Mata is niet beschikbaar met een hamstringblessure.

Voor de 29-jarige Vossen dateert zijn laatste duel met inzet van 19 oktober, thuis tegen Waasland-Beveren. De Limburger viel toen uit met een scheur in de binnenband van zijn knie.

Voor de beloftevolle Vlietinck is het geleden van 10 november dat hij in actie kwam, in de uitwedstrijd bij Charleroi. De wingback was sindsdien out met een hardnekkige spierblessure.

Club Brugge won vorige week donderdag in eigen huis de heenwedstrijd tegen Salzburg met 2-1.