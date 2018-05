Club kan vanavond 15de landstitel vieren

Club Brugge kan vanavond zijn vijftiende landstitel vieren. Als blauw-zwart niet verliest op het veld van Standard, mag omstreeks 19.45 uur het feest worden ingezet.

Na de 1-3 zege donderdag in Charleroi telt Club met nog twee speeldagen te gaan in play-off 1 een comfortabele voorsprong van vier punten op Standard en vijf op Anderlecht. Een draw in Sclessin volstaat voor de titel. "Het is de eerste keer dat we mathematisch kampioen kunnen worden, maar daarvoor moeten we eerst voorbij Standard, misschien wel de moeilijkst mogelijke verplaatsing op dit moment", zei Club-coach Ivan Leko tijdens zijn vooruitblik naar de kraker tegen de Rouches.

Club heeft de titel binnen handbereik maar een punt pakken op Standard, dé ploeg in vorm, wordt niet eenvoudig. Het team van Ricardo Sa Pinto wervelt met 19 op 24 door play-off 1. "We kennen elkaar zeer goed. Het zal gaan om grinta en over je grenzen gaan. Wie dat het meeste doet, gaat met een resultaat naar huis", stelde Leko.

Volgende week tegen AA Gent

Mocht het vanavond mislopen tegen de bekerwinnaar, dan krijgt Club Brugge volgende week zondag (20 mei) een tweede kans thuis tegen AA Gent. De Rouches werken op de slotspeeldag de Waalse derby op het veld van Charleroi af.

Tweede plaats voor Anderlecht?

Anderlecht zakte na het 1-3 verlies donderdag tegen Standard naar de derde plek. Over een 35ste titel wordt in het Vanden Stockstadion niet meer gesproken, maar de tweede plaats (en het ticket voor de Champions League-voorronde) blijft wel hét doel. Dus moet er vanavond in de Ghelamco Arena worden gewonnen van AA Gent.

Naast Standard-Club en Gent-Anderlecht staat vandaag om 18 uur ook Genk-Charleroi op het programma. De verliezer van die wedstrijd mag zijn Europese ambitie opbergen.