Club en Standard spelen 4-4 gelijk

Club Brugge en Standard hebben in een waar spektakelstuk 4-4 gelijkgespeeld. De gelijkmaker van Standard viel in de absolute slotseconde. Club Brugge loopt ondanks het gelijkspel uit tot zeven punten op Anderlecht.

In een aangename wedstrijd begon Club Brugge het best aan de partij. Al na zeven minuten trapte Gouden Schoen Ruud Vormer de competitieleider op voorsprong. Op het halfuur lag Vormer opnieuw aan de basis van een doelpunt: zijn voorzet werd door Wesley overhoeks binnengekopt. Ondanks de dubbele achterstand bleef Standard erin geloven. Een minuut na de 2-0 maakte Edmilson al de aansluitingstreffer.

Club panikeerde niet en via een knappe goal van Diaby werd het al snel 3-1. Club Brugge kreeg nog enkele kansen, maar kon toch met slechts één doelpunt voorsprong gaan rusten. Edmilson werd diepgestuurd op de linkerflank, kwam naar binnen en verschalkte Gabulov met een hard schot in de kruising.

Na de pauze waren de beste kansen aanvankelijk voor Club Brugge, maar Vormer vond Standard-doelman Ochoa op z'n weg. Op het uur moest Club wat gas terugnemen en Standard profiteerde: Emond maakte er na een snelle counter 3-3 van.

VAR

Er gaat geen wedstrijd in play-off 1 voorbij of de videoref komt ter sprake. Twintig minuten voor tijd wou Standard een strafschop voor een fout op Cop, maar de scheids én de videoref gingen er niet op in. Tien minuten voor tijd was dat wel het geval wanneer Emond z'n hand voor een kopbal van Limbombe stak. Diaby eiste de penalty op en trapte de 4-3 staalhard tegen de touwen.

Club Brugge leek de overwinning over de streep te trekken, maar in de absolute slotseconde viel een vrije trap van Standard voor de fouten van Cop en die fusilleerde Gabulov voor de 4-4. Club laat zo na om 9 punten uit te lopen op Anderlecht, maar vergroot z'n voorsprong wel tot 7 punten. Standard blijft vierde op 9 punten van Club Brugge.