Club buigt scheve situatie om en verslaat Oostende

Club Brugge heeft op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 1-0) gewonnen op het veld van KV Oostende. Club boog na de pauze een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege en vierde zo na de misstap van vorig weekend tegen Charleroi (0-1) zijn eerste competitiezege van 2019, de eerste sinds 27 december. In de stand naderen de Bruggelingen tot op zeven punten van leider Racing Genk, dat zich zaterdag mispakte tegen Moeskroen (1-2).

Club kwam tegen de buren uit Oostende al snel op achterstand. Het was zowaar Club-huurling Jordi Vanlerberghe die met een lage vrije trap de score opende. Na de recente 10 op 24 in de competitie kon blauw-zwart zich geen nieuw puntenverlies veroorloven en dus trokken de Bruggelingen het laken naar zich toe.

KV Oostende kwam enkele keren goed weg, maar toch had Club na de pauze twee strafschoppen nodig om de achterstand om te buigen in een 1-2 voorsprong. Bij de eerste trof Hans Vanaken na 52 minuten raak na een fout op Siebe Schrijvers, de tweede strafschop kwam er op aangeven van de VAR, die handspel van ex-Bruggeling Laurens De Bock in de zestien had gezien. Deze keer liet Wesley Moraes thuisdoelman William Dutoit kansloos.

De bezoekers beëindigden de wedstrijd nog met tien na een tweede gele kaart voor Marvelous Nakamba, diep in blessuretijd. De 1-2 bleef echter op het bord en zo verhoogt Club de druk op de Limburgers in de titelstrijd. Oostende is met 23 punten pas veertiende en dus op papier nog niet helemaal uit de degradatiezorgen, maar rode lantaarn Lokeren lijkt een vogel voor de kat.

Zondagavond staan er nog twee wedstrijden op het programma. Anderlecht begon net als Club met een nederlaag aan 2019 (1-0 in Gent) en wacht nog een stevig gevecht om in Play-off 1 te geraken. Fred Rutten krijgt zondag (18u) in zijn eerste thuismatch als coach van paars-wit Eupen voorgeschoteld. De Panda's staan knap negende en wonnen op de vorige speeldag met 4-1 van Lokeren. De 23e speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten in het Guldensporenstadion, waar Kortrijk AA Gent ontvangt.