Club Brugge zeker van Europese overwintering

Club Brugge moet nog beginnen aan de wedstrijd tegen Dortmund, maar toch is er al goed nieuws: Club Brugge zal Europees overwinteren. Dankzij de zege van Atletico Madrid is het al zeker van een plek in de Europa League na nieuwjaar.

Om Europees te overwinteren moest Club Brugge op de vijfde speeldag even goed doen als AS Monaco. Doordat de Monegasken verloren op het veld van Atletico Madrid, doet blauw-zwart zelfs bij verlies tegen Dortmund even goed. Europees voetbal is dus al een certitude voor Club na nieuwjaar. Al wordt dat waarschijnlijk in de Europa League.

Club staat momenteel derde in zijn groep met 4 op 12 dankzij een gelijkspel en een zege tegen het AS Monaco van Thierry Henry.