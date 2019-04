Club Brugge wint voor het eerst in 21 jaar in Anderlecht

Club Brugge heeft gisterenavond speeldag twee in Play-off I afgesloten met een 2-3 (rust: 0-2) zege op bezoek bij Anderlecht, voor blauw-zwart de eerste zege in het Astridpark sinds 9 september 1998, toen het eveneens 2-3 werd.

In de beginfase was er nog een sublieme ingreep van Brandon Mechele nodig om Yannick Bolasie op voorzet van wie anders dan Yari Verschaeren van de openingstreffer te houden, maar nadien namen de bezoekers de wedstrijd in handen en lieten ze paars-wit achter een ongrijpbare bal aanhollen. Op de 0-1 was het amper vijf minuten wachten: Anderlecht-doelman Thomas Didillon trapte nonchalant en veel te kort uit, Siebe Schrijvers onderschepte het leer en bediende Wesley, die met een rake kopbal het cadeau aannam. Op het halfuur keek Anderlecht tegen een 0-2 achterstand aan, na een slimme doorsteekpass van Hans Vanaken op een bedrijvige Dennis, die op zijn beurt Didillon kansloos liet. Het doelpunt werd eerst nog wegens buitenspel afgekeurd door de lijnrechter, maar op aangeven van de VAR keurde scheidsrechter Bram Van Driessche het toch goed.

Bij de 0-2 stand bleef er een kans behouden voor de thuisploeg, die als herboren uit de kleedkamers kwam. Plots kwam er wel diepgang in het spel en na een leuke combinatie met Bolasie trapte Pieter Gerkens op het uur de verdiende aansluitingstreffer voorbij Ethan Horvath: 1-2 en plots gingen de bezoekers nog meer aan het twijfelen. Via invaller Arnaut Danjuma kwam Club in het slot echter op 1-3, zijn eerste competitietreffer sinds 23 september. Adrien Trebel milderde in de negentigste minuut nog tot 2-3, maar verder kwam Anderlecht niet meer en zo is een bijna 21 jaar durende vloek voor Club Brugge verbroken.

Op 1 punt van leider Genk

Met zes op zes nadert de landskampioen in de stand tot op amper één punt van leider Racing Genk, dat dinsdag de boot inging op Antwerp. Standard, dat net als Club nog met het maximum staat in deze play-offs, is op twee punten van de Limburgers derde. Maandag volgt in het Jan Breydelstadion de clash tussen blauw-zwart en de Rouches. Anderlecht is na een nul op zes pas vijfde, op negen punten van de leider, en zal nog moeten knokken voor een Europees ticket. Zondag volgt er echter al een herkansing tegen Antwerp.