Club Brugge vervangt grasmat voor begin play-offs

Club Brugge vervangt deze week nog zijn felbesproken grasmat in aanloop naar Play-Off I. Dat liet Roel Vaeyens, sportief coördinator bij blauw-zwart, vandaag weten op de kalendervoorstelling in het bondsgebouw in Brussel.

"De oude grasmat wordt afhankelijk van de weersomstandigheden tegen eind deze week verwijderd. Er zal dan onmiddellijk een nieuwe natuurgrasmat gelegd worden. We hebben gekozen voor een veld dat minstens kwalitatief goed genoeg is voor de Play-Offs."

Op 50 dagen worden tijd worden er tien matchen afgewerkt in Jan Breydel. “In België wordt geen enkele mat zo intensief gebruikt", stelt Vaeyens.

Het is nog niet zeker of ook Cercle Brugge mee zal investeren in het nieuwe veld. "De gesprekken zijn nog lopende, maar wij konden niet wachten en moesten onze verantwoordelijkheid nemen. De huidige grasmat laat niet toe om profvoetbal te spelen."