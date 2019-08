Club Brugge trekt met 1-0 voorsprong naar Kiev

Club Brugge is goed begonnen aan zijn derde voorronde van de kwalificaties van de Champions League. In het eigen Jan Breydelstadion won het de heenmatch met 1-0 van Dynamo Kiev dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken.

De bezoekers uit Oekraïne waren een niet te onderschatten tegenstander. Het eerste kansje was voor Dynamo, maar Club toonde vertrouwen en veerkracht. Tau en Dennis mochten eerst aanleggen. Die laatste zijn schot werd goed gepareerd door doelman Boyko. Daarna was het aan Okereke om zich met souplesse en kracht door te zetten. Opnieuw de vingertoppen van Boyko. Enkele minuten voor rust zette Rits zich door en ging hij - slim - over het been in de zestien van Dynamo. Een terechte strafschop die koelbloedig werd omgezet door Hans Vanaken.

Het spel was iets minder flitsend, iets slordiger en iets bitsiger in de tweede helft. Club Brugge had regelmatig de bal, al deed het er veel te weinig mee. Iets na het uur werd blauw-zwart plots wakker geschud. Een snel genomen corner en een daaropvolgend afgeweken schot moest door Mitrovic van de lijn gekeerd worden. Club had het erg moeilijk om een kans te creëren. Een plaatsbal van Schrijvers die enkele centimeters naast ging was het grootste wapenfeit. Blauw-zwart moest zelfs nog opletten voor een snelle counter van de Oekraïners. Het bleef bij een zuinige 1-0 en die voorsprong mag het volgende week gaan verdedigen in Oekraïne.

Bekijk hieronder een matchverslag van de wedstrijd.