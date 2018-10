Club Brugge-trainer Ivan Leko: “Dit verdiende ik niet”

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft na de training van de Club gereageerd op de heisa van de afgelopen dagen. “Ik was twee dagen van de wereld afgesloten en ik weet niet hoe groot de imagoschade is”, zegt Leko. “Maar dit verdiende ik niet", slaat hij terug.

Ivan Leko stond vanochtend weer op het trainingsveld bij Club Brugge. Gisteravond bevestigde de club nog het vertrouwen in hem. Van de beschuldigingen tegen Leko blijft alleen nog een witwaszaak over, uit 2015, maar volgens zijn advocaat ging hij ook toen niet in de fout.

“Ik zal terugvechten”

“Ik was twee dagen van de wereld afgesloten, en ik weet niet hoe groot de imagoschade is”, zegt Leko aan VTM NIEUWS. “Wellicht zal die wel heel groot zijn. Maar ik zal terugvechten", klinkt het vastberaden.

Steun

Leko benadrukt dat hij de afgelopen dagen enorm veel steun heeft gekregen van de club, fans, familie en vrienden. Een vijftigtal supporters stond hem voor de training zelfs op te wachten, hij kreeg van hen een warm applaus van zijn supporters.

(Lees verder onder de video)

Klacht “Nu ben ik verplicht om sterker terug te keren, en dag per dag te tonen dat ik dit niet verdiende wat er de afgelopen twee dagen met mij gebeurd is", gaat Leko verder. "Of ik een klacht ga indienen? Daar ben ik op dit moment niet mee bezig.

Bekijk ook: