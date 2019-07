Club Brugge tegen Dynamo Kiev in voorlaatste voorronde van de Champions League

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League. Club Brugge neemt het in die ronde op tegen Dynamo Kiev. De gevreesde tegenstander was Porto maar die club is dus niet uit de bokaal gekomen.

Volgens experts verloor Dynamo Kiev, de Oekraïense vicekampioen, de laatste jaren veel van zijn pluimen en speelt met een elftal met hoofdzakelijk talent van eigen bodem.

De heenwedstrijden staan op 6 en 7 augustus op het programma, de terugwedstrijden op 13 augustus.

Indien Club Brugge de derde voorronde overleeft, wacht nog een play-offronde voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. Indien de vicekampioen er meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League.