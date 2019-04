Club Brugge-stadion vol graffiti, vermoedelijk door Anderlechtfans

Het stadion van Club Brugge werd vannacht door acht jongeren gespoten met graffiti. De boodschappen die op de muren te lezen waren, zijn waarschijnlijk van de hand van Anderlechtsupporters. De politie gaat de zaak onderzoeken. Intussen zijn de schoonmaakwerken al gestart.

Dat de zenuwen strak gespannen staan voor de klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht, is wel duidelijk. Club moet namelijk winnen om nog een kans te behouden op de titel en Anderlecht wil vooral iets rechtzetten na de matige start van de play-offs.

En dat vinden ook de supporters, die afgelopen nacht waarschijnlijk al een bezoekje brachten aan het Jan Breydelstadion. De conciërge van Club Brugge heeft namelijk vannacht acht jongemannen betrapt terwijl ze graffiti aan het aanbrengen waren. Ze zijn in twee auto’s en met gedoofde lichten gevlucht. Op sociale media circuleren enkele foto's van het resultaat. Er is op te zien dat er verschillende boodschappen met graffiti op de muren gespoten werden. Zo staat er bijvoorbeeld dat trainer Leko een dief is en dat ze "doen wat ze willen". Ter info: de MA03 staat voor Mauves Army, een supportersvereniging van de recordkampioen.

Extra controles

Burgemeester van Brugge, Dirk de Fauw, zegt dat er vanavond extra controles zijn op Bengaals vuur. Normaal worden de supporters gecontroleerd door stewards van hun club zelf, maar nu zal Club Brugge zelf ook de supporters van Anderlecht controleren. En ook bij de eigen Club-supporters zijn er controles.