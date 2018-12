Club Brugge sluit 2018 af met overwinning

Op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League heeft Club Brugge donderdag rode lantaarn Lokeren met 0-1 verslagen. Kapitein Ruud Vormer scoorde de enige goal van de wedstrijd. Club Brugge sluit het jaar zo af op de tweede plaats.

Blauw-zwart trachtte Lokeren al snel bij de keel te grijpen. Na nog geen minuut spelen werd een doelpunt van Siebe Schrijvers afgekeurd voor buitenspel. Na een openingskwartier waarin Club de bal opeiste, verzandde de wedstrijd snel in tempoloos voetbal. Brugge speelde een niveau te traag om Lokeren echt in de problemen te brengen. Op het einde van de eerste helft lieten nogmaals Schrijvers en Steve De Ridder, voor Lokeren, na om de score te openen.

Ook in de tweede helft botsten de troepen van Ivan Leko op de stevige organisatie bij Lokeren. Emmanuel Dennis en Wesley raakten niet voorbij een sterke Davino Verhulst of werden in laatste instantie afgestopt door het Lokerense centrale duo Bambo Diaby-Olivier Deschacht. Lokeren dreigde via een kopbal van Djordje Jovanovic, maar Ethan Horvath stond pal. In de 69e minuut brak invaller Vormer, tegen Antwerpen nog geschorst, op aangeven van Schrijvers dan toch de ban voor Club. Met een gekruist schot zette Vormer Blauw-zwart op voorsprong. Na het doelpunt zette Lokeren alles op

Door de overwinning verkleint Club Brugge de achterstand op Racing Genk terug tot zeven punten. Antwerp volgt als derde op drie punten van Club. Lokeren blijft met veertien punten op de laatste plaats hangen.