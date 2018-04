Club Brugge slaat kloof van 9 punten

Club Brugge heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de landstitel. Blauw-zwart won met 1-0 van Racing Genk en loopt zo al 9 (!) punten uit op eerste achtervolgers AA Gent en Anderlecht.

Na de nederlaag van eerste achtervolger Anderlecht kon Club een gouden zaak doen. Door de overwinning tegen Gent zetten ze de concurrentie op ruime achterstand. Toch is er een verschil tussen de achterstand van AA Gent en de achterstand van Anderlecht (beide 9 punten). Hoe komt dat?

Achterstand Gent

AA Gent sloot de reguliere competitie af met een totaal van 50 punten. Na de halvering werden dit er 25 bij het begin van de play-offs. Club Brugge had na dertig speeldagen 67 punten, een oneven aantal. Na de halvering kreeg Club er een half punt bij waardoor ze met 34 punten aan de play-offs kunnen beginnen. Stel nu dat AA Gent er nog in zou slagen om de achterstand van negen punten volledig weg te werken en gelijk te komen met Club, zijn de Buffalo’s in het voordeel omdat zij géén half punt extra gekregen hebben.

Achterstand Anderlecht

Bij paars-wit is het een andere situatie. Anderlecht sloot de reguliere competitie af met 55 punten. Ook zij kregen – net als de andere ploegen met een oneven puntentotaal – een half punt extra na de halvering van de punten. Dat maakt dat Anderlecht met 28 punten start aan play-off 1. Stel nu dat Anderlecht de kloof van negen punten op Club Brugge nog kan dichten, zal Club tóch altijd in het voordeel zijn. Beide ploegen kregen namelijk een half punt extra en Club heeft dan het voordeel omdat het de reguliere competitie heeft gewonnen.

Daarom spreekt Hein Vanhaezebrouck nu over een achterstand van 10 punten op blauw-zwart. Want zoveel punten moet paars-wit effectief inhalen om over Club Brugge te kunnen springen.