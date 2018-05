Club Brugge plukt Rits weg bij KV Mechelen

Club Brugge en KV Mechelen bereikten een akkoord over de transfer van Mats Rits. De 24-jarige middenvelder tekent een contract van vier jaar bij de huidige landskampioen.

Rits degradeerde dit seizoen met KV Mechelen. De kapitein speelde 166 wedstrijden voor hen en maakte daarin 16 doelpunten. Met de transfer naar Club Brugge zou een transfersom van zo’n 2 miljoen gemoeid zijn. De middenvelder legt eerst zijn medische tests af en tekent nadien een contract voor vier jaar.

Coach van Club Brugge Ivan Leko is alvast enthousiast over de transfer van Rits. “Mats past perfect in het DNA van Club. Hij heeft energie, passie en combineert dit met rendement. Ik ben zeer tevreden met zijn komst.”