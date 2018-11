Club Brugge pakt knap punt in Dortmund

Club Brugge heeft woensdag knap een punt gepakt tegen Dortmund. In het Signal Iduna Park hield blauw-zwart de Duitsers op 0-0.

Dortmund nam de wedstrijd vanaf de aftrap in handen en eiste de bal op. Club Brugge trok vaak terug tot op de helft, maar plooide nog niet. De eerste grote kans was voor Dortmund. Reus legde een lange bal in de zestien panklaar voor Pulisic, maar die besloot te zwak op doelman Horvath. Aan de overkant zette Amrabat er een schot dat wijd ging tegenover.

Op het half uur hielden de duizenden meegereisde Club-supporters toch even hun adem in. Reus ging alleen op Horvath af en plaatste de bal centimeters naast. Een zucht van opluchting in het uitvak.

Brugs blok

Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld waarbij Dortmund vooral de bal domineerde en de Belgische kampioen er een stevig blok tegenover zette. Kansen vielen er opnieuw weinig te noteren. Een twintigtal minuten voor tijd kwam blauw-zwart dan toch plots in de buurt van het Dortmund-doel. Dennis plaatste zijn schot een meter naast.

Naar het einde toe kwam er wat meer ruimte aan beide kanten, maar de afwerking ontbrak. Alcacer plaatste als eerste een bal hoog over. Nadien kon Vanaken een mooie Brugse aanval niet afronden. Ook zijn schot ging het publiek in.

Derde plaats

Club Brugge pakt zo knap een punt in het Signal Iduna Park en verstevigt zijn derde plaats in groep A. Blauw-zwart heeft nu 5 punten en speelt na de winter Europees verder in de Europa League. De tweede ronde van de Champions League is niet meer mogelijk, want de kloof met Dortmund (10 punten) en Atletico Madrid (12 punten) is te groot.