Club Brugge pakt eerste trofee van het seizoen

Club Brugge heeft voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. De landskampioen versloeg vanavond bekerhouder Standard in het Jan Breydelstadion met 2-1 (rust: 2-0).

Ivan Leko gooide met doelman Letica, middenvelder Rits en flankaanvaller Danjuma drie Brugse nieuwkomers voor de leeuwen. Mechele, Nakamba en Dennis raakten niet op tijd klaar. Bij de tegenstander uit Luik stond Bastien voor zijn vuurdoop in België. Michel Preud'homme kon tegen zijn ex-club ook niet rekenen op WK-gangers Carcela en Ochoa.

Op twee kopkansen voor Denswil en Decarli na viel er het eerste halfuur weinig doelgevaar te noteren. Na de wissel van Pocognoli, die geblesseerd naar de kant moest, brak Club Brugge de ban. Na een mislukt hakje van Vossen werkte Hans Vanaken (39.) het leer voorbij doelman Gillet. De thuisploeg kon zelfs met een dubbele voorsprong de rust in. Wesley Moraes (43.) kreeg veel ruimte en legde de 2-0 ruststand vast. Na de pauze blies Junior Edmilson (50.) de partij nieuw leven in. De dribbelkont trapte in de rebound de 2-1 tegen de netten. De Luikenaars waren baas in het tweede bedrijf, maar de gelijkmaker kwam er niet. Letica liet zich geen tweede keer kloppen, ook niet door een pegel van Mpoku. Club had ook wat meeval toen Denswil de bal net naast zijn eigen doel tikte.

Blauw-zwart is met vijftien Supercupzeges recordhouder, voor Anderlecht (dertien). Standard volgt met vier overwinningen als derde op ruime afstand.

Vrijdag mag Standard ook de officiële aftrap geven voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De Rouches openen met een thuiswedstrijd tegen AA Gent.