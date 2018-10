Club Brugge pakt eerste punt in Europa

Club Brugge heeft zijn eerste punt in de Champions League beet. Tegen AS Monaco kwam het in eigen huis op achterstand, maar Wesley bracht blauw-zwart langszij.

Club Brugge en AS Monaco gingen allebei op zoek naar hun eerste punten in de Champions League. De wedstrijd ging goed op en naar en blauw-zwart kon zelfs als eerste scoren, maar het doelpunt van Wesley werd terecht afgekeurd. Zoals zo vaak in voetbal viel het doelpunt aan de overkant. Sylla infiltreerde in de rug van de Brugse defensie en schoot de 0-1 overhoeks binnen.

Niet veel later kreeg blauw-zwart opnieuw een serieuze waarschuwing toen opnieuw Sylla zich losrukte, voorbij doelman Letica ging, maar de bal voorbij een open doel schoof. Een kantelpunt voor Club, want Vanaken raakte dan toch een keer los. De Brugse draaischijf schilderde de bal op het hoofd van Wesley en ditmaal was het doelpunt en de 1-1 wel geldig.

In de tweede helft begonnen beide ploegen aan hun zoektocht naar dat winnende doelpunt en daarbij waren de beste kansen voor de Belgische landskampioen. Op het uur zette blauw-zwart een heerlijke aanval op. Vanaken legde de bal panklaar voor kapitein Vormer, maar de Nederlander raakte de bal slecht met links en zag de kans hoog over gaan. In de slotminuut had Openda nog de winnende treffer op het hoofd, maar hij kopte onbegrijpelijk naast.

Club Brugge pakt zijn eerste belangrijke punt van deze Champions League-campagne. Al hadden de supporters ongetwijfeld gehoopt op de zegen en de drie punten. Op 6 november gaat blauw-zwart op bezoek bij de Monegasken.