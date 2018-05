Club Brugge op titelkoers: 1-1

Club Brugge kan zich vanavond verzekeren van de vijftiende landstitel. Op bezoek bij ploeg in vorm Standard heeft Club genoeg aan een punt om kampioen te spelen. Bij de rust staat het 1-1. Op dit moment is Club virtueel kampioen.

Standard begon gretig aan de wedstrijd en werd daar al vroeg voor beloond. Horvath hield eerst nog de kopbal van Luyindama uit doel, maar in de herneming kopte Laifis de openingsgoal toch binnen. Standard bleef de gevaarlijkste ploeg op het veld. Edmilson, Emond en Carcela waren dichtbij een tweede Luikse treffer, maar die viel niet.

Na een half uur kwam Club Brugge beter in de wedstrijd. Een schot van Vanaken ging maar rakelings naast en Wesley geraakte niet voorbij doelman Ochoa. Drie minuten voor rust was het dan toch raak voor Club. Vossen trapte een assist van Vormer in doel, maar die laatste kreeg de bal tegen de arm. Na tussenkomst van de VAR werd de gelijkmaker toch goedgekeurd. De 2-1 van Mpoku werd terecht afgekeurd voor buitenspel.