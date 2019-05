Club Brugge maakt titelstrijd opnieuw spannend na overtuigende overwinning tegen Racing Genk

Club Brugge heeft de titelstrijd in het Belgisch voetbal opnieuw razend spannend gemaakt. Het klopte op eigen veld Racing Genk met 3-2. Club verkleint de kloof in het klassement van play-off 1 zo terug tot 3 punten op leider Genk. Met nog twee speeldagen te gaan is de titeldroom van blauw-zwart opnieuw springlevend.

De beste start is nochtans voor Racing Genk, een blitzstart zelfs. Na amper 4 minuten brengt Dewaest de Limburgers op voorsprong. Na een vrije trap van Trossard trapt hij geweldig in de kruising. Genk virtueel kampioen. Club Brugge heeft niet meteen een antwoord klaar en 0-1 is ook de ruststand.

Dolle tweede helft

Op hoekschop begint Club aan de remonte. Vanaken is alerter dan Dewaest en kopt de gelijkmaker tegen de netten. 1-1, en Club duwt Genk helemaal terug. Invaller Openda maakt op het uur het verschil. Via Diatta zorgde hij voor de 2-1. En amper drie minuten later is het 3-1. Het schot van Diatta verdween prachtig in doel.

Club kan de voorsprong zelfs nog uitdiepen. Na een licht contact met Dewaest beslist scheidsrechter Van Driessche om de bal op de stip te leggen, maar Vanaken treft de lat.

Het is nog bibberen voor Club, want Gano zorgt in de slotfase nog voor de 3-2. In de extra tijd kopt Samatta ook nog op de paal, maar tot een gelijkmaker komt het niet meer

Titelstrijd opnieuw open

Door de winst van Club wordt de titelstrijd toch opnieuw spannend. De kloof tussen leider Genk en Club Brugge is nu drie punten, met nog twee matchen te gaan. Donderdag maakt Racing Genk de verplaatsing naar Anderlecht, Club Brugge moet naar Standard. Op de laatste speeldag speelt Genk nog thuis tegen Standard en ontvangt Club Brugge Antwerp. Genk heeft genoeg aan 4 op 6 om kampioen te spelen. Maar 1 ding is zeker: de wedstrijd is nog niet gelopen.