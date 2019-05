Club Brugge behoudt waterkans op titel na winst op AA Gent

Club Brugge blijft meedraaien voor de titel. Het klopte in de Ghelamco Arena AA Gent met 0-1. De kloof met leider Racing Genk is zo opnieuw zes punten. Volgende week speelt Club thuis tegen Genk.

Zowel voor Club als voor AA Gent was het een belangrijke wedstrijd. Brugge wilt blijven meestrijden voor de titel, Gent wil maar wat graag de verloren bekerfinale doorspoelen. Gent start ook het snedigst, maar voorlopig leidt dat niet tot een voorsprong. Nadien neemt Club over en hun druk loont wel. Na 33 minuten trillen de netten. Vanaken en Vormer zetten de aanval uitstekend op, Mats Rits werkt uitstekend af in de winkelhaak. 0-1 bij de rust.

Afkeuringen troef

In de tweede helft gaat het lekker op en neer. Gent is er iets na het uur het dichtst bij. Vadis Odjidja trapt richting doel maar Brecht Dejaeghere staat in de baan van het schot en stond buitenspel. Zo gaat de gelijkmaker terecht niet door. Gent is er nadien nog dicht bij met een knal van Verstraete op de lat.

Afgekeurde doelpunten zijn er ook aan de andere kant. Hans Vanaken kan mooi afwerken en laat Kaminksi geen kans, maar deze keer staat Wesley in de baan van het schot en belemmert zo het zicht van Kaminski. Het blijft 0-1. En ook daarna is het niet gedaan met de afgekeurde doelpunten: het doelpunt van Souquet gaat niet door, bij Gent staan ze met een handvol spelers buitenspel. Het blijft uiteindelijk 0-1, Club Brugge reist met drie belangrijke punten terug naar huis.

Spanning troef

Club Brugge blijft dus op 6 punten van leider Racing Genk. Volgende week ontvangt blauw-zwart de leider. Als Brugge verliest, is Genk kampioen, anders valt de beslissing de week nadien op de laatste speeldag. Gent blijft dankzij het verlies troosteloos laatste in play-off 1.