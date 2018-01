Clijsters: "Verrassend, maar ook weer niet"

Kim Clijsters vindt de knappe prestaties van Elise Mertens op de Australian Open langs de ene kant verrassend, maar aan de andere kant ook weer niet. “Ik zag hoe ze hier op training elke keer groeide en sterker werd. Ik denk dus wel dat ze tot veel in staat is, maar dat die halve finale op een grand slam nu al zou komen, is wel verrassend.”

Clijsters en Mertens stonden maandag de pers te woord na haar sterke Australian Open. Voor Elise Mertens is Kim Clijsters haar grote voorbeeld, maar die laatste wil geen vergelijking maken. “Je kan dat ook niet doen. Iedereen is anders en heeft een eigen carrière.”

Voor Clijsters is aanmoedigen haar belangrijkste taak in de carrière van Elise Mertens. “Via Robbe (de coach en vriend van Mertens) kan ik af en toe wel eens wat informatie doorgeven, maar Elise is iemand die stevig in haar schoenen staat. Ze laat haar hoofd niet gek maken. Ik heb zelf dus niets te maken met haar goede resultaten.”

Bekijk hier de volledige persconferentie van Elise Mertens en Kim Clijsters.