“Clijsters, ik wil in je voetstappen treden”

"Ik had nooit verwacht de laatste vier te halen, dit is fantastisch." Elise Mertens (WTA 37) was dolgelukkig na haar zege tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) in de kwartfinales van de Australian Open. Voor de eerste keer in haar carrière, en tijdens haar eerste deelname aan de Australian Open, bevindt de 22-jarige Limburgse zich in de halve finales van een Grand Slam. Ze had ook nog enkele woordjes voor haar mentor Kim Clijsters: "Niet te veel stressen".

"Dit is zonder enige twijfel de mooiste overwinning in mijn carrière", stak Mertens van wal. "En dan nog tegen Svitolina, een uitstekende speelster. Ze beweegt erg goed en heeft zoveel kwaliteiten, zowel offensief als defensief. De vorige keer dat we elkaar troffen (in de finale van het toernooi in Istanboel, red), versloeg ze mij nog. Maar ik zit nu echt in de juiste flow. Ik wist dat ze veel ballen zou terughalen, dus moest ik meer naar het net bewegen. En dat lukte wonderwel."

Het sprookje gaat zo voort voor Elise Mertens. Haar zege tegen Svitolina was haar tiende wedstrijd op rij, die ze winnend kon afsluiten. Donderdag wacht de Limburgse een duel met de winnares van de partij tussen de Deense nummer twee van de wereld, Caroline Wozniacki, en de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 39).

Kim Clijsters

Elise Mertens is de eerste halve finaliste in Melbourne sinds Kim Clijsters in 2012. In Australië, waar Kim altijd zeer populair is geweest, werd de link dan ook meteen gelegd met haar voorgangster. Mertens trainde dan ook nog eens jaren in het trainingscentrum van Clijsters in Bree. "Dag Kim, ik weet dat je me een sms hebt gestuurd voor de match en ook maandag. Ik wil je gewoon zeggen: niet te veel stressen. Ik ben heel blij dat je me volgt. Dat betekent heel veel voor mij. Deze week probeer ik in jouw voetstappen te treden."

"Ik kan jullie verzekeren, ze was enorm gestresseerd voor mijn vorige wedstrijd", lachte Mertens. "Dat heeft ze me zelf verteld." Zelf kon ze de stress beter de baas. "Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar ik heb mijn spel gespeeld en dat is goed gelukt."