Clement na uitschakeling: "We moeten opnieuw met moed vooruitkijken"

Racing Genk ging gisterenavond pijnlijk onderuit tegen Slavia Praag. "We hebben dit seizoen al veel fantastische wedstrijden gespeeld, maar we moeten ook duels leren winnen", blikt coach Philippe Clement terug.

Genk verloor met zware 1-4 cijfers, maar kwam wel op voorsprong in de Luminus Arena. "We zijn goed aan de match begonnen", aldus Clement. "We wonnen onze duels, voetbalden vooruit en zochten diepgang. De 1-0 was dan ook verdiend."

Na de openingstreffer schakelde Slavia Praag een versnelling hoger, Clement zag de match kantelen. "We verloren de strijd helemaal. Ze zetten hoog druk en wonnen alle duels."

"Ze waren in combinatie niet beter dan ons, maar toch was er voortdurende dreiging", zag Clement.

Blessure Vukovic

Doelman Vukovic blesseerde zich aan de voet en enkele minuten later, na een nieuwe Tsjechische treffer, moest de doelman naar de kant.

"Die fout van Skoda op Vukovic was het keerpunt. Hij botste dan ook nog eens met Dewaest en daarmee was het gedaan voor hem."

Omdat Heynen en De Norre al ziek naar de kant moesten, kwam de blessure van Vukovic nog meer ongelegen. "Mijn wissels waren daarmee op. Ik had graag Gano gebracht om wat lange ballen te gooien, maar dat ging dus niet meer", zegt Clement.

Vooruitkijken

Met de nederlaag in Brugge en de uitschakeling in Europa kent Racing Genk een desastreuse week. Maar de focus ligt nu op zondag, want dan moeten de Limburgers naar Antwerp.

"Ik ben heel benieuwd hoe iedereen morgen terug op de club zal staan", besluit Clement. "Ik hoop niet dat het jongetjes zullen zijn die nog steeds in zak en as zitten. Ik hoop op mannen, die opnieuw met moed vooruitkijken."

De coach ziet waar het schoentje knelt. "We hebben dit seizoen al fantastisch gevoetbald en uit de duels gespeeld, maar je moet ook duels kunnen winnen. Anders gaan we nog meer op onze bek gaan."