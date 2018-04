City laat titelfeest liggen tegen United

Manchester City is er niet in geslaagd om in eigen huis de titel binnen te halen tegen stadsrivaal Manchester United. The Citizens begonnen uitstekend aan de wedstrijd en kwamen zelfs 2-0 voor. Maar twee goals van Pogba en een doelpunt van Smalling stellen het titelfeest voor City nog even uit.

Aan de rust was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de autoritaire leider. Na 25 minuten kopte Rode Duivel Vincent Kompany de thuisploeg op voorsprong. Even later verdubbelde Ilkay Gündogan de score na een heerlijke actie en dito afwerking.

Pogba-time

Kort na rust achtte Paul Pogba zijn moment om het titelfeest voor City uit te stellen. In twee minuten tijd bracht de Fransman United langszij. Chris Smalling schonk United zelfs nog de zege.

Voorlopig dus nog geen titel voor City, dat volgend weekend een herkansing krijgt in en tegen Tottenham.