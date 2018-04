City bijna kampioen na winst tegen Tottenham

Manchester City won deze avond met 1-3 van Tottenham. Gabriel Jesus, İlkay Gündoğan en Raheem Sterling scoorden voor de Citizens, Christian Eriksen maakte de eerredder voor Tottenham Hotspur. Manchester City staat zo nog dichter bij de titel en kan morgen misschien al feestvieren.

City scoorde twee keer in de 22ste en 25ste minuut en besliste daarmee direct de wedstrijd. Tottenham kon dankzij Eriksen nog hopen omdat die net voor de rust de aansluitingstreffer maakte. Na de rust had Manchester City weinig moeite met Tottenham. Raheem Sterling miste een gigantische kans, maar zette die fout een minuut later recht door de 1-3 te maken.

Er kan nog weinig foutlopen voor Manchester City wat betreft het kampioenschap. Als Manchester United morgen verliest van West Brom, kunnen ze de titel op hun naam zetten.