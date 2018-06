Ciman: "Teleurgesteld, maar ik leg me neer bij beslissing"

Rode Duivel Laurent Ciman is terug in België. Hij landde deze voormiddag in Zaventem, nadat bondscoach Roberto Martinez beslist heeft dat hij niet mag deelnemen aan het WK. "Ik ben 32 jaar. Het zou straf zijn als de bondscoach me nu nog oproept. We zien wel", reageerde een zichtbaar teleurgestelde Ciman aan VTM NIEUWS.

"Als Martinez me opnieuw oproept voor Rusland, ga ik zeker terug", reageert Ciman. "Ik heb gewacht en wist dat dit kon gebeuren, maar ben wel teleurgesteld. Ik leg me neer bij de beslissing van de coach." Ciman hoopt wel dat de Rode Duivels ver geraken tijdens het WK. "Het is een toffe groep."

Stoppen als Rode Duivel?

Dat hij nu stopt als international, zegt Ciman niet met zo veel woorden al lijkt het wel die richting uit te gaan. "Ik ben 32 jaar. Het zou straf zijn als de bondscoach me nu nog oproept. We zien wel. Op dit moment gaat alle aandacht naar mijn familie. Misschien is ook tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie."

Ciman reisde als 24ste Rode Duivel mee naar Rusland om de eventuele onbeschikbaarheid van Vincent Kompany of Thomas Vermaelen op te vangen. Beide spelers hebben door een blessure nog niet getraind in Rusland.

Stand-by

De 32-jarige verdediger van Los Angeles FC keerde deze ochtend al terug naar België. Tot morgen om 17 uur blijft hij zeker nog stand-by. "Bondscoach Martinez dankt hem voor zijn professionalisme en zijn bijdrage aan het team", klinkt het op Twitter.