Chelsea zorgt voor indrukwekkende comeback

Chelsea is door het kleinste gaatje gekropen tegen Southampton zaterdagmiddag. The Blues haalden een 2-0 achterstand op in slechts acht minuten tijd. Gouden wissel Olivier Giroud scoorde de aansluitingstreffer en Eden Hazard maakte de 2-2. Enkele minuten maakte Giroud het af met zijn tweede doelpunt.

Southampton kan zich niet veel fouten meer veroorloven. De club zit nog volop in de degradatiestrijd met Stoke en Crystal Palace. Voor Chelsea lijkt de top vier nog ver weg. Momenteel staan Hazard en co op de vijfde plaats, zeven punten achter Liverpool.