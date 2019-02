Chelsea geeft doelman Kepa fikse boete

De Engelse topclub Chelsea heeft doelman Kepa Arrizabalaga een boete van 220.000 euro opgelegd voor zijn gedrag tijdens de finale van de League Cup. Kepa weigerde van het veld te gaan toen zijn coach, Maurizio Sarri, hem wou vervangen.

De Spaanse keeper van Chelsea leek in de verlengingen krampen te hebben. Coach Sarri wou hem wisselen, maar de 24-jarige doelman weigerde. Tot overmaat van ramp verloor Chelsea de finale tegen Manchester City na strafschoppen.

Excuses

"Zelfs al ging het om een misverstand, na grondig te hebben nagedacht besef ik dat ik een grote fout heb gemaakt", reageerde Kepa. "Ik zal leren uit deze situatie en wil eender welke sanctie aanvaarden. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de trainer, reservedoelman Cabellero en mijn andere ploeggenoten. Nu wil ik ook mijn excuses aanbieden aan onze fans."

Vergeven en vergeten

Ook voor Sarri is het incident vergeven en vergeten. "Hij heeft zich geëxcuseerd bij zowel mij, de club als haar partners. Het is de club die hem de boete heeft opgelegd. Voor mij is de zaak hiermee afgesloten."

Kepa moet het bedrag overmaken aan de Chelsea Foundation. De boete van 220.000 euro komt overeen met zijn weeksalaris.