Chelsea en Liverpool veroordelen racistische video aan adres van Salah

De Engelse topclubs Chelsea en Liverpool hebben gisterenavond de racistische video veroordeeld die gericht was aan Mo Salah. De video verscheen net voor de Europa Leaguewedstrijd van Chelsea tegen Slavia Praag.

In het filmpje is te zien hoe enkele supporters van Chelsea in een bar "Salah is een bommenwerper" zingen. Liverpool neemt zijn speler in bescherming en noemt de gezangen “gevaarlijk en verontrustend”. De Club van Salah werkt samen met Chelsea en de politie om de individuen, die in het filmpje te zien zijn, te identificeren.

Ook Chelsea reageerde verontwaardigd op de feiten. "We zullen zeer strenge maatregelen nemen tegen elke persoon die zulk gedrag tentoonspreidt."

Toegang ontzegd

Volgens de Engelse pers werden gisterenavond al drie Chelsea-supporters de toegang tot het stadion ontzegd in Praag, omwille van hun aanwezigheid in het filmpje.

Chelsea-coach Maurizio Sarri liet weten tevreden te zijn met de strenge maatregelen van zijn club.