Chaves wint op de flanken van de Etna

De Colombiaan Estaban Chaves (Mitchelton-Scott) was de beste in de zesde rit van de Ronde van Italië. De vulkaan Etna werd het decor voor de eerste aankomst bergop. Simon Yates kwam op het einde bij zijn ploegmaat Chaves, maar de Brit gaf de ritoverwinning cadeau. Yates wordt hierdoor wel de nieuwe leider in het klassement.

De beslissing viel tijdens de slotbeklimming van de Etna, een col van eerste categorie. Een ruime kopgroep, waarbij landgenoot Ben Hermans, begon met ongeveer twee minuten voorsprong aan het karwei, maar zag die bonus slinken. Chaves wachtte het naderende peloton niet af en trok er alleen vandoor.

De Colombiaan leek het te gaan halen, maar in de laatste twee kilometer reed Yates alsnog het gat dicht. Tot een sprint kwam het niet en Chaves mocht de zege pakken. De Fransman Thibaut Pinot eindigde als derde. In het algemene klassement neemt Yates de leiding over van de Australiër Rohan Dennis. De zevende etappe brengt de renners vrijdag over 159 kilometer van Pizzo naar Praia a Mare.