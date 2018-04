Charleroi legt veld aan tegen de klok

Één dag voor de wedstrijd tegen Anderlecht is het zoeken naar gras op Mambourg. Charleroi legt in allerijl een nieuwe grasmat aan omdat de vorige in erbarmelijke staat was. Het wordt nog een race tegen de klok om het veld speelklaar te krijgen tegen vrijdagavond.

Dinsdag werd de grasmat van Charleroi onbespeelbaar verklaard. De club moest zo drie dagen voor de topper tegen Anderlecht nog een nieuw veld laten aanleggen, want een afgelasting zou een forfaitnederlaag betekenen voor de Carolo’s.

Sinds de nacht van woensdag op donderdag rijden een twintigtal vrachtwagens op en af tussen Nederland en het Stade du Pays. Een Nederlandse firma moet ervoor zorgen dat de grasmat klaar is tegen vrijdagmiddag. Bij Charleroi hebben ze er vertrouwen in, al kost het de club wel zo’n 200.000 euro volgens La Meuse.