Charleroi en Genk delen de punten

Op de derde speeldag in Play-Off I heeft het duel tussen Charleroi en Genk geen winnaar opgeleverd, al werd het publiek wel verwend. Na een flitsende eerste helft en een nerveuze tweede helft, waarbij vooral Genk aanspraak maakte op de zege, stond de 2-2 eindstand op het bord. Charleroi-doelman Parfait Mandanda kroonde zich tot man van de match met enkele knappe saves. Door het gelijkspel blijft Genk met een punt achter Charleroi op de vijfde plaats.

Het kolkende Stade du Pays stond na elf minuten op stelten toen aanvaller Kaveh Rezaei ging liggen na licht contact met Ruslan Malinovskiy in de zestien. Ref Lambrechts legde de bal op de stip, Rezaei trapte hard en precies in de hoek.

Tien minuten later kon Marco Ilaimaharitra een snelle counter afronden, perfect aangegeven door Mamadou Fall, en was de voorsprong van de Carolo's al verdubbeld. De Limburgers reageerden twee minuten later met een kopbal van Joseph Aidoo tegen de paal. Tien minuten voor rust kopte Ibrahima Seck een corner van Alejandro Pozuelo staalhard tegen de touwen.

Zwoegende bezoekers

Enkele minuten na de rust kreeg Mbwana Samatta de bal zomaar cadeau van Francisco Martos. De Tanzaniaanse spits van Genk kon doelman Parfait Mandanda nog omspelen, maar besloot naast het lege doel. Op het uur kwam dan toch de verdiende gelijkmaker voor de zwoegende bezoekers: na een heerlijk opwippertje van Alejandro Pozuelo over de defensiegordel van de Henegouwers nam Dieumerci Ndongala de bal op de slof.

Genk bleef inbeuken op de verdediging van de Carolo's. Tien minuten voor tijd kon invaller Nikos Karelis de wedstrijd beslissen na een puike counter van Genk, maar de Griek stond buitenspel. Vlak voor affluiten kreeg verdediger Aidoo nog de kans zich tot matchwinnaar te kronen toen hij de bal aangespeeld kreeg in de zestien, maar de Ghanees aarzelde te lang en besloot flauw op Mandanda. Ook Leandro Trossard kreeg nog een mogelijkheid, opnieuw ging Mandanda goed plat.