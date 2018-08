Charleroi boekt ruime zege tegen Eupen

Eupen is met een 0 op 6 aan de competitie begonnen. De Oostkantonners kwamen tegen Charleroi via een owngoal op voorsprong, maar boden Charleroi kort daarna op dezelfde manier de gelijkmaker aan. Na de rode kaart van Ocansey viel de wedstrijd lang dood, pas in het slotkwartier verzekerde Charleroi zich van een ruime zege.

Charleroi ging als eerste aan het aanvallen, maar het openingsdoelpunt was voor Eupen. De Japanner Toyokawa gooide de bal in de zestien van Charleroi in de hoop dat iemand de bal in doel zou werken, Charleroi-verdediger Francisco Martos voelde zich schijnbaar aangesproken en verschalkte zijn eigen doelman. Eupen onthield dat de linkerflank de zwakke plek van Charleroi is en sloeg langs die kant volop aan het aanvallen. Net voor de drankpauze zette Charleroi via een afgeweken bal na een corner echter orde op zaken: 1-1, opnieuw een owngoal, ditmaal via het hoofd van Xavi Molina. Kaveh Rezaei zette Charleroi tien minuten later op voorsprong, ook met het hoofd. Beide doelmannen werden vervolgens telkens om de beurt op de proef gesteld, maar gescoord werd er niet meer in de eerste helft.

Eupen werd in zijn zoektocht naar de gelijkmaker in de tweede helft niet bepaald geholpen door de rode kaart van Eric Ocansey in de 50e minuut. Het was niet meteen duidelijk waarom de VAR de Ghanees naar de kleedkamer stuurde, het bleek uiteindelijk om een elleboogstoot te gaan. De man-minder-situatie kwam de wedstrijd absoluut niet ten goede: Eupen viel stil en Charleroi slaagde er lang niet in om de wedstrijd dood te maken. Pas in de 80e minuut stond Perbet in zijn gekende stijl op het juiste moment op de juiste plaats om te tekenen voor de 1-3. Rezaei scoorde in de 83e minuut nog zijn tweede van de avond. Charleroi neemt dankzij deze ruime zege afscheid van het groepje nulpunters, Eupen blijft onderaan hangen.