Champions League voorbij voor Standard

Standard heeft zich in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam niet kunnen plaatsen voor de barrages van de Champions League. De Luikenaars verloren in de derde kwalificatieronde met 3-0 van Ajax (heenwedstrijd 2-2).

Ajax zette al van in het begin van de wedstrijd druk, wat zich vertaalde in kansen voor Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt. In de 31e minuut was het raak voor Huntelaar, die met buitenkant voet een voorzet van Nicolas Tagliafico tegen de netten duwde. Nog geen vier minuten later kopte de Ligt (35.) een hoekschop binnen en zag Standard zijn deelname aan de Champions League in het water vallen. De Luikenaars kwamen nog goed weg toen David Neres zijn plaatsballetje op de buitenkant van het doelhout uiteen zag spatten.

De tweede helft was nog niet goed bezig of Neres maakte er 3-0 van. De 21-jarige Braziliaan stond op de juiste plek om een knappe actie van Dusan Tadic af te maken. De Rouches toonden zich voor het eerst gevaarlijk toen een schot van Paul-José Mpoku via de buitenkant van de doelpaal naast ging.

Ajax speelt in de barrages tegen Dynamo Kiev voor een ticket voor de groepsfases van de Champions League. Ook Standard speelt dit seizoen Europees voetbal. De Rouches krijgen als troostprijs een kaartje voor de poulefases van de Europa League.