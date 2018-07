Chadli: "Opnieuw belangrijkste match uit ons leven"

Nacer Chadli leeft toe naar de kraker in de halve finales van het WK voetbal tegen Frankrijk, dinsdag in Sint-Petersburg. "De wedstrijd tegen Frankrijk wordt niet makkelijker of moeilijker dan die tegen Brazilië, maar anders", blikt de 28-jarige middenvelder van West Bromwich vooruit.

"De zege tegen Brazilië gaf een ongelooflijk gevoel", vertelde Chadli. "Het geloof om wereldkampioen te worden is er, maar op een WK is de eerstvolgende partij altijd de belangrijkste en dat is die tegen Frankrijk. Spelen tegen de Fransen is niet makkelijker of moeilijker dan voetballen tegen Brazilië, maar anders. Frankrijk beschikt misschien over iets minder individuele klasse zoals de Brazilianen die hebben, maar speelt tactisch heel sterk en kan erg gevaarlijk voor de dag komen. Het wordt opnieuw de belangrijkste match van ons leven."

Meunier geschorst

Bondscoach Roberto Martinez kan tegen Frankrijk niet rekenen op Thomas Meunier, die geschorst is. Chadli is een mogelijkheid om de Luxemburger te vervanger. "Ik weet nog niet of ik op de plaats van Thomas zal spelen, maar het zou voor mij geen probleem zijn. Ik blijf hard trainen om klaar te staan als de trainer me nodig heeft. Ik kreeg enkele trappen tegen Brazilië maar heb goed gerecupereerd en voel me al een stuk beter."