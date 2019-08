Chadli: “Ik mis enkel nog wedstrijdritme”

Nacer Chadli lijkt klaar voor de strijd. Vanavond om 18u gaat RSC Anderlecht tegen Kortrijk op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. En dat gebeurt mogelijk met de kersverse aanwinst in de basis. In een interview met RSCA TV spreekt de Rode Duivel over zijn fysieke paraatheid en keuze voor paars-wit

“Ik denk dat ik nog niet 100 procent fysiek klaar ben. Ik heb de voorbereiding volledig meegemaakt, maar mis enkel nog wat wedstrijdritme. Dat ontbrak bij Monaco. Maar voorts voel ik me goed”, vertelt Chadli.

Een fitte Chadli moet een meerwaarde zijn voor Anderlecht, want punten pakken is nu nodig. “Ik moet nu hard werken en opletten voor blessures, want ik heb er veel gehad in de afgelopen twee seizoenen”, zegt de Rode Duivel. “Momenteel heb ik nog geen zenuwachtigheid gevoeld in de groep. Er wordt goed getraind en er heerst een goede sfeer. De resultaten volgen nog wel. We moeten er in blijven geloven.”

Lees verder onder de video

Speelminuten

Met het oog op een selectie voor het EK 2020 was Anderlecht de beste keuze voor Chadli. Zo redeneerde eerder ook doelman Simon Mignolet toen hij de overstap maakte naar Club Brugge en resoluut koos voor speelminuten.

“Vincent en zijn project hebben me overtuigd en hij heeft me ook gezegd dat ik speeltijd nodig heb. Dat zijn twee punten waarom ik nu in Anderlecht ben”, verklaart de aanvaller. “Het betekent veel om voor het eerst in eigen land te spelen, want ik ben vroeg naar het buitenland getrokken. Ik heb altijd gezegd dat ik zou terugkeren naar de Belgische competitie. Dit was voor mij het goede moment”, aldus Chadli.