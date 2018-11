Cercle in extremis langs Moeskroen

Cercle Brugge heeft zaterdagavond zijn vierde competitiezege van het seizoen behaald. Groen-zwart zette voor eigen publiek Moeskroen, dat lang met tien speelde, opzij met 2-1. De winning goal viel pas in de slotfase.

In de stand komt Cercle met 16 punten na veertien speeldagen in de middenmoot naast Eupen en Kortrijk. Moeskroen blijft met 9 punten onderin bengelen.

De thuisploeg kreeg na 22 minuten een unieke mogelijkheid om de score te openen. De bal ging op de stip nadat Gulan de doorgebroken Mercier neerduwde. Cardona zag zijn strafschop evenwel gekeerd door Butez. Moeskroen moest na de uitsluiting van Nikola Gulan wel met tien verder.

Vijf minuten na de gemiste penalty kreeg Cercle een nieuwe reuzenkans maar Lambot trapte van dichtbij op Butez, de Franse goalie van Les Hurlus.

De gemiste kansen braken Cercle in de 37e minuut zuur op. Vanuit het niets stond het plots 0-1 in Jan Breydel. Jérémy Taravel verlengde een vrije schop van Amallah ongelukkig in eigen doel.

Na de pauze ging Cercle verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar dankzij onder meer sterk keeperswerk van Butez bleef de Henegouwse voorsprong lange tijd op het bord. Pas tien minuten voor tijd moest de Fransman zich dan toch gewonnen geven. Kylian Hazard knalde van dichtbij hard in het dak van het doel.

Cercle zette in de slotfase alles op alles om alsnog de zege thuis te houden. In de 90e minuut kregen de West-Vlamingen loon naar werken. Invaller Dylan De Belder verlengde een hoekschop in doel en zorgde zo voor een uitbarsting van vreugde bij de Vereniging.

De topper tussen leider Genk en eerste achtervolger Club Brugge eindigde eerder op de avond op 1-1. Zaterdag staat ook nog Gent/Kortrijk op het programma.