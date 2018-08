Cercle Brugge klopt Lokeren in spektakelwedstrijd

Cercle Brugge heeft op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League in extremis de drie punten thuisgehouden tegen Sporting Lokeren (3-2). De thuisploeg kwam via Gianni Bruno (4. en 7.) al vroeg op een dubbele voorsprong, maar Lokeren kon - tegen de gang van het spel in - nog gelijkmaken dankzij doelpunten van kapitein Mijat Maric (20. pen) en José Cevallos (64.). Tormin bezorgde de thuisploeg in de extra tijd echter alsnog de verdiende zege.

Door technische problemen voor de VAR begonnen Cercle Brugge en Lokeren met een kwartier vertraging aan hun tweede competitiewedstrijd van het seizoen. De Bruggelingen namen meteen na de aftrap het heft in handen en vooral Gianni Bruno was een gesel voor de Waaslandse defensie. De groen-zwarte aanvaller trof twee keer raak binnen de eerste tien minuten en leek Cercle zo al vroeg op rozen te zetten. Lokeren moest het spel ondergaan, maar kon na twintig minuten toch tegenscoren. De bezoekende kapitein Mijat Maric trof vanop de stip raak na handspel van tweevoudig doelpuntenmaker Bruno.

Cercle Brugge leek na rust haar voorsprong simpelweg op het bord te kunnen houden. Lokeren bleef vooral achter de bal voetballen, maar de manschappen van Peter Maes hadden aan één kans genoeg om gelijk te maken. Cevallos schoof even voorbij het uur de 2-2 laag in de hoek. De Bruggelingen waren verrast en begonnen opnieuw te combineren. Een derde treffer leek echter wat veel gevraagd, tot Tormin een minuut in blessuretijd alsnog de Bruggelingen verloste. De huurling van Monaco tikte de 3-2 eindstand op het bord.

Cercle Brugge telt na haar eerste competitiezege vier punten en staat daarmee voorlopig - samen met Standard en Antwerp - aan kop van de Jupiler Pro League. Lokeren blijft met nul punten achter.