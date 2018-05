Cavendish vader van zoontje

De Britse wielrenner Mark Cavendish is voor de derde keer vader geworden. Zijn vrouw Peta Todd is bevallen van een zoontje genaamd Casper. Dat maakte de 33-jarige spurtbom van Dimension Data bekend op Twitter.

Het koppel had al een dochter, Delilah Grace, en een zoon, Frey. Voor Todd is het haar vierde kind. Uit een vorige relatie had ze al een zoon, Finnbar.

Welcome to the world, Casper Cavendish. Seeing your beautiful little face has given me once again the joy of loving more than I ever knew possible. Your Mummy @petatodd was incredible once again. I’m the proudest Daddy in the world. I love you so much pic.twitter.com/mO4VlAHg2R