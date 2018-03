Cavendish breekt rib bij val in Tirreno

Mark Cavendish heeft een gebroken rib opgelopen bij zijn val in de Tirreno-Adriatico. De Brit van Dimension Data kwam ten val tijdens de ploegentijdrit. Cavendish was nog maar net terug na een val in de ronde van Abu Dhabi vorige maand.

Zijn val in de Tirreno gebeurde op zo’n vijf kilometer van de finish. Cavendish reed nog uit, maar verloor zoveel tijd dat de wedstrijdjury besliste hem uit koers te nemen. Cav klaagde nadien over pijn in de borststreek. Onderzoek heeft aangetoond dat dat hij de zevende rib aan de rechterzijde heeft gebroken.

“Het is een propere en stabiele breuk en zou mooi moeten genezen”, aldus ploegdokter Jarrad van Zuydam. Cavendish liep ook heel wat schaafwonden op aan het gezicht. “Die zien er erger uit dan ze zijn”, zegt de Britse renner zelf.