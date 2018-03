Cavagna wint Johan Museeuw Classics

Twee op twee voor Quick-Step in de Napoleon Games Cup. Na Niki Terpstra in Le Samyn, wint Rémi Cavagna de Johan Museeuw Classics, ook bekend als Dwars door West-Vlaanderen. Net zoals in Le Samyn werd het een een-tweetje voor Quick-Step, Florian Sénéchal eindigde als tweede.

In een kletsnat West-Vlaanderen reden Rémi Cavagna en Florian Sénéchal op vijftig kilometer van de finish weg. Ze kregen het gezelschap van Lotto-renner Frederik Frison. De drie hadden bijna constant een voorsprong van een minuut op een uitgedund peloton. In dat peloton waren er door de natte wegen enkele valpartijen. Zo brak de fiets van Timothy Dupont in twee. Enkele renners probeerden de kloof met de drie koplopers te dichten, maar er kwam geen samenwerking. Het Cavagna, Sénéchal en Frison mochten zo gaan strijden voor de overwinning en net zoals in Le Samyn speelden de Quick-Steprenners het ploegenspel perfect. Met nog zeven kilometer te gaan versnelde Cavagna, Sénéchal ging in het wiel zitten van Frison en het jonge Franse talent hield stand. Sénéchal reed in de slotkilometer nog weg van Frison naar de tweede plaats.