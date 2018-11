Carrasco miste Duivelswedstrijden door vechtpartij

Het is nu duidelijk waarom Yannick Carrasco niet kon meespelen in de twee afgelopen Nations League-wedstrijden. Onze redactie heeft vernomen dat Carrasco niet over zijn paspoort kon beschikken na een vechtpartij op training bij zijn Chinese Club Dalian Yifang. Carrasco brak de neus van een ploegmaat, in augustus al, maar dat nieuws raakt nu pas bekend omdat de Rode duivel zich in een video heeft verontschuldigd.

Carrasco heeft zijn ploegmaat Jin Pengxiang een schadevergoeding van 10.000 euro aangeboden, maar die zou dat geweigerd hebben, waarna zijn ploegmaat een rechtszaak heeft aangespannen.

Filmpje

In een filmpje, volledig gedubd in het Chinees, excuseert Carrasco zich bij zijn teammaat. Hij zegt dat hij spijt heeft van de blessure die hij heeft veroorzaakt. Carrasco heeft het over een ongeluk.

Wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland

Maar daar blijft het niet bij, de Rode Duivel zijn paspoort is na het incident ook afgepakt. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. Hij mag China dus niet verlaten, daarom ontbrak hij vorige week in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland.

Volgens Carrasco heeft zijn ploeg het incident niet goed geregeld. Of hij zijn paspoort nu al terug heeft gekregen is niet duidelijk.

Foto: archief