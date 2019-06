Carrasco: “Europese club is bereid om voor mij te gaan”

Rode Duivel Yannick Carrasco wil graag terugkomen naar een Europese voetbalclub. Dat zei de Rode Duivel in een interview met VTM NIEUWS. Er is zelfs een club geïnteresseerd om hem terug te halen. Welke ploeg dat is, is niet duidelijk.

Carrasco speelt op dit moment bij het Chinese Dalian Yifang. Hij maakte er 7 goals in 10 wedstrijden.

“Er is een club geïnteresseerd om mij terug naar Europa te halen en ik hoop dat het gaat lukken want ik had gezegd dat ik terug naar Europa wil.” Aldus Carrasco. Voor alle duidelijkheid hij wil niet naar Europa terugkeren vanwege het voetbal: “Het is meer om familiale redenen. Ik ben vaak ver weg van iedereen.”

Of de trainer hem ook zal laten gaan valt nog af te wachten. “In januari had hij me gezegd dat ik zes maanden goed moest presteren om mij in juni te kunnen laten gaan. Nu heb ik goed gepresteerd en ik heb geluisterd naar wat hij gezegd heeft dus ik hoop dat hij mij zal kunnen helpen en zijn woord zal houden.”